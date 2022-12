Basket in carrozzina, Cus Catania impegnato nel campionato di Serie B

Parte dalle mura di casa la stagione della squadra di Basket in carrozzina del Cus Catania impegnato nel campionato di Serie B. Domenica 4 dicembre, infatti, la squadra della coach Gabriella Di Piazza farà il suo esordio al Palacus contro Cisa Boys Taranto.

LE PAROLE DELLA COACH – GABRIELLA DI PIAZZA: “Questa stagione possiamo considerarla come un anno zero. Parte, infatti, un progetto tecnico nuovo considerando che abbiamo perso il nostro capitano Ivan Messina (andato a giocare in Serie A con il Giulianova) e Francesco D’Angelo (anche lui migrato in Serie A per vestire la maglia dei Giovani e Tenaci). Due giocatori per noi importanti la cui mancanza ci ha portato a ridisegnare la squadra in base alle caratteristiche tecniche dei giocatori in rosa. Abbiamo, però, quattro nuovi ingressi in squadra: Giuseppe Barone, Domenico Vinciguerra, Luigi D’Agata e Andrea Biagi. Importante anche il rientro di Andrea Ragusa che l’anno scorso non abbiamo avuto per ampi tratti della stagione per problemi fisici. Presente in squadra anche Daniele Pappalardo che è ritornato dopo l’esperienza a Reggio Calabria. Tanti nomi nuovi con cui abbiamo lavorato per creare un progetto nuovo e che ci auguriamo possa essere anche emozionante e pieno di soddisfazioni”.

LE PAROLE DEL RESPONSABILE DI SEZIONE – MASSIMO OLIVERI: “Iniziamo la nuova stagione con una squadra in parte rinnovata grazie all’innesto di nuovi giocatori. La gara di esordio sarà in casa, sul parquet del Palacus, e ci aspettiamo un inizio subito vincente”.