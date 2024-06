È tutto pronto per il Jamboree Internazionale “Rossana Libro”

Il Minibasket invade Catania dal 14 al 16 giugno: ventiquattro formazioni Esordienti festeggeranno insieme la fine della stagione scendendo in campo nel Jamboree Internazionale dedicato all’indimenticabile coach Rossana Libro. Organizzato dal Comitato Regionale FIP Sicilia, parte del Minibasket Tour 2024, sarà la manifestazione più importante dell’anno per i più piccoli e un evento promozionale per l’intero movimento cestistico.

"C’è molta attesa per il Jamboree internazionale della Sicilia – spiega la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –, un evento molto ambizioso che il consiglio direttivo regionale ha intitolato a Rossana Libro, la Coach messinese scomparsa improvvisamente lo scorso anno, donna molto amata e rispettata dalla Sicilia del basket. Siamo felici di ospitare le due squadre straniere, provenienti da Repubblica Ceca e Danimarca, Borgomanero e i cugini della Calabria. La loro presenza esalta una manifestazione che le vedrà affrontare 20 squadre Esordienti siciliane. Ringrazio quanti si sono spesi per l’organizzazione e il comune di Catania per la gentile collaborazione. È l’evento che conclude non solo la corrente stagione sportiva agonistica ma anche un ciclo iniziato quattro anni fa. È stato molto impegnativo, ma spero che possa concludersi in bellezza".

L’obiettivo è quello di promuovere valori sportivi ed educativi, incoraggiando lo spirito di squadra, il rispetto e l’inclusione tra i giovani atleti, come è già successo nel Jamboree Aquilotti di Ragusa e nel Jamboree femminile di Alcamo. Nel comitato organizzatore, al fianco del Comitato Regionale, c’è il vice presidente vicario regionale del Coni, Enzo Falzone, e le società Cus Catania Basket 2003, Mens Sana Mascalucia, Polisportiva Alfa, Sport Club Gravina, Sporting Club Adrano, Tre Torri Basket, Katane Basket e Omega Misterbianco, che saranno presenti fornendo il proprio staff e mettendo a disposizione gli otto impianti in cui si disputeranno le 48 partite previste.

"Una città con otto impianti ama il basket – ha spiegato il responsabile regionale minibasket, Fabrizio Pistritto –. Catania è stata scelta anche per la posizione logistica, per la presenza dell’aeroporto. Il basket tiene lontani i ragazzi dai telefonini e sarà un modo per tutti i minicestisti per confrontarsi. Vogliamo trasmettere il messaggio che è importante tenere i ragazzi in un contesto pulito, sano ed educato. Sarà uno spettacolo immenso". Pistritto è il commissario del Jamboree, al fianco di Davide Santangelo e Claudio Cosentino, membri della commissione esecutiva.

"Il ritorno del Jamboree internazionale a Catania dopo 26 anni – afferma il consigliere regionale Santangelo – rende il nostro capoluogo la capitale del minibasket siciliano e oltre. Ospitiamo le migliori 20 squadre Esordienti dell’isola più quattro provenienti da Italia ed Europa: è un modo per celebrare la bellezza del basket come mezzo di confronto, di crescita e di divertimento. Sarà un onore poter sfilare al centro di Catania, in un format che coniuga la spettacolarità del basket e la scoperta del nostro territorio. Le partite saranno giocate in otto diversi palazzetti, per toccare molte delle nostre eccellenze cestistiche. Le ciliegine saranno la consegna dei premi Donia, che valorizzano l’eccellenza della pallacanestro siciliana, e la presenza dei freestyler dei DaMove".

Si gioca venerdì 14 dalle 15:00 alle 19:30, sabato 15 dalle 8:30 alle 13:00 e domenica 16 dalle 09:00 alle 12:00. Sabato pomeriggio è fissata la cerimonia d’apertura: un corteo che andrà da villa Pacini a piazza Università a Catania. Dalle 16.30 alle 19:00, il centro della città si colorerà di rosso, bianco e verde. Inoltre sarà il momento di consegnare i premi Donia, ai protagonisti del basket siciliano. Sabato alle 21:30, piazza Nettuno ospiterà lo spettacolo Basket Freestyle Show Since 2000 con i Da Move. Domenica alle 13:00 nella cerimonia di chiusura al PalaArcidiacono le squadre saranno premiate.

Parteciperanno 24 squadre provenienti da Sicilia, Calabria, Piemonte, Danimarca, Rep. Ceca con circa 360 miniatleti della categoria Esordienti. Saranno presenti 48 istruttori minibasket, 24 tra istruttori e arbitri giovanili. Le squadre saranno formate da atleti e atlete nati nel 2012 e nel 2013. Si giocherà al PalaCus, PalaArcidiacono, PalaWagner di Mascalucia, PalaBattiati, PalaGravina, Palestra Leonardo da Vinci, PalaKatàne e Palatenda di Misterbianco.

Queste le squadre ammesse. Gruppo Etna: Hovedstadens Basketball Fællesskab, College Basketball, Basket Ribera, Ideal Gela, Siciliamo, Orlandina Young, Happy Basket, Basket Cefalù 1972, Basket Club RG, Siracusa Basket, Junior Basket Academy Alcamo, Nuova Pallacanestro Marsala. Gruppo Playa: BC Wizards Újezd nad Lesy, Rappresentativa Calabria, Icaro Basket Sciacca, Airam, Pallac. Giarre, Omega Misterbianco, Lions Basket Messina, Svincolati, GF23 Sport, Pegaso RG, Aretusa, Virtus TP.