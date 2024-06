Presentazione a Messina della Coppa Italia di serie A di Beach Soccer

Si svolgerà mercoledì (ore 18.00) a Capo Peloro la cerimonia di apertura della Coppa Italia di serie A di Beach Soccer alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, dell’assessore comunale allo Sport Massimo Finocchiaro, dell’assessora regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, del presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC - Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana, del componente della Consulta Nazionale del Dipartimento BS LND per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco, del componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia, e dell’esperto allo sport del Comune di Messina Francesco Giorgio.

La manifestazione è organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e in sinergia con il Comune di Messina e l’Assessorato al turismo della Regione siciliana e dall’ARS. Sedici le squadre ai nastri di partenza, che si contenderanno il titolo fino a domenica nella Domusbet.tv Arena Beach Stadium di Torre Faro. La kermesse sportiva prenderà il via giovedì con gli ottavi di finale. Il Catania Beach Soccer esordirà alle ore 21.00. L’evento godrà di ampia copertura nazionale (con due gare degli ottavi, tutti i quarti e le semifinali) trasmesse in live streaming dal canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. L’esperienza live sarà assicurata dalla diretta della finale di Coppa Italia trasmessa a titolo gratuito su Dazn. Proseguono, intanto, le attività all’interno del Beach Soccer Village, la grande area di 3.347 mq che fino al 30 giugno animerà l’evento di sport con numerose iniziative collaterali con street food, spettacoli, attività sportive per i ragazzi, le famiglie, per i più piccoli, iniziative a carattere sociale e di tutela dell’ambiente. In programma anche la proiezione in diretta sul grande schermo delle partite dei Campionati Europei di calcio.