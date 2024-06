Tutto pronto per la Coppa Italia di Beach Soccer, si inizia con gli ottavi  

Il Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti per la prima volta nei suoi vent’anni di storia approda a Messina. Da giovedì a domenica 16 squadre si affronteranno sul rettangolo di sabbia dell’Arena Beach Stadium di Torre Faro per conquistare la Coppa Italia Puntocuore. Otto partite al giorno ad eliminazione diretta, da giovedì a domenica, con gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali, trentadue gare in tutto all’insegna del miglior Beach Soccer FIGC-LND. La finale sarà trasmessa in diretta su Dazn. Otto partite saranno visibili in live streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. L’evento si svolgerà nella maestosa cornice di una Beach Arena da 1200 posti, all’interno del Beach Soccer Village sviluppato su 5000 mq con lo sfondo della suggestiva riserva naturale di Capo Peloro. A corollario delle gesta spettacolari dei beachers si svolgeranno una serie di attività, spettacoli, mini tornei dimostrativi di beach soccer per bambini, street food, iniziative a carattere sociale ed ambientale. Per conoscere tutto il programma nei dettagli è disponibile la pagina facebook dedicata facebook.com/beachsoccervillage. L’evento sportivo è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e co-organizzato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’ARS.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi nell’Arena Beach Stadium di Torre Faro, hanno partecipato, in rappresentanza delle istituzioni sportive, il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, il Consigliere del Dipartimento BS LND Fabio Nicosia e il componente della Consulta Nazionale del Beach Soccer LND Giuseppe Bosco. Tra gli intervenuti per la LND anche il delegato di Messina Leonardo Lacava. In rappresentanza delle istituzioni politiche sono intervenuti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del comune Massimo Finocchiaro, l’onorevole Elvira Amata, assessore allo Sport e allo Spettacolo della Regione Sicilia, e il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

“Siamo entusiasti di aprire ufficialmente in questa Arena Beach Stadium la Coppa Italia Serie A Puntocuore di Beach Soccer che, da giovedì vedrà per quattro giorni uno dei tratti più suggestivi del nostro paesaggio costiero protagonista del beach soccer nazionale - ha evidenziato il sindaco di Messina Federico Basile -. Un evento che questa Amministrazione ha accolto con entusiasmo e tanto lavoro sinergico certa che sarà un evento-spettacolo in riva al mare e un’occasione in cui lo sport farà da traino per il rilancio dell’immagine della Città e del turismo connesso, grazie anche a tutta una serie di iniziative collaterali già avviate per offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti a Messina, momenti che coniugano lo sport con attività che spaziano in diversi settori. Da quello sociale, alla tutela dell’ambiente considerando – ha ricordato Basile - che ci troviamo in una riserva naturale orientata, la Laguna di Capo Peloro, e momenti ludici e conviviali per favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale fattori determinanti per la crescita di Messina e lo sviluppo del potenziale umano”.

La partita Sambenedettese-Genova (fischio d’inizio ore 11.00) darà il via giovedì alla Coppa Italia. È la prima delle sfide degli ottavi di finale, che proporranno a seguire: Chiavari-Catania Fc, Fvg-Lamezia, Napoli-Vastese, Città di Milano-Riccione, Viareggio-Sicilia, Pisa-Brancaleone e a chiudere, intorno alle ore 21.00, Catania Bs-Terracina, che appare l’incrocio più interessante per la tradizione dei due club.