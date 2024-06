Beach Soccer, pronostici rispettati nella giornata d'apertura di Coppa Italia

La riserva naturale di Capo Peloro sullo sfondo e lo Stretto di Messina dall’altra parte, è questo lo scenario che ha fatto da cornice alle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia di serie A di Beach Soccer, andate in scena al Beach Stadium di Torre Faro. Le qualificate hanno vinto senza troppi patemi. Si tratta di: Happy Car Samb, Catania Fc, FVG, Alsa Lab Napoli, Città di Milano, Farmaè Viareggio, Lenergy Pisa e Catania Bs. Venerdì, dalle 11.00 alle 16.00, le sfide per le posizioni di rincalzo, dalle 17.15 quelle, invece, del tabellone principale, che metteranno in palio i "pass" per le semifinali di sabato.

Questi gli accoppiamenti dei quarti:

Città di Milano-Alsa Lab Napoli;

Farmaè Viareggio-FVG;

Lenegy Pisa-Catania FC;

Catania Bs-Happy Car Sambenedettese.

Risultati 1^ giornata:

Happy Car Samb-Genova 7-3;

Seatram Chiavari-Catania FC 0-10 (a tav.);

FVG-Icierre Lamezia 6-2;

Alsa Lab Napoli-Vastese 7-3;

Città di Milano-Riccione 5-1;

Farmaè Viareggio-Sicilia 10-1;

Lenergy Pisa-Brancaleone 8-2;

Domusbet.tv Catania-Terracina 6-2.