I giovani Barbagallo, Campagna e Puglisi convocati nella Nazionale di beach soccer 

Catania Beach Soccer protagonista nella lista dei convocati della Nazionale, che sarà impegnata contro la Francia in due amichevoli, mercoledì 1 e giovedì 2 maggio a Tirrenia, entrambe con inizio alle 16.00. Ritrovano la maglia azzurra i giovani Gabriele Barbagallo e Orazio Campagna, già delezionati dal tecnico Emiliano Del Duca in occasione del Torneo Internazionale di ottobre, quando l’Italia affrontò un doppio test con la Spagna e poi la Svizzera.

Prima assoluta, invece, per Samuele Puglisi (classe 2002), aggregato nella squadra maggiore etnea da due anni, mentre si riconferma Marco Giordani, tra i 5 della spedizione negli Emirati Arabi in occasione della Coppa del Mondo, insieme ad Emmanuele Zurlo, il miglior giocatore del Mondiale, Josep Jr. Ovidio Alla e Fabio Sciacca. Per l'Italia, che a febbraio hanno vinto la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo giocata a Dubai, si tratterà del ritorno in campo a distanza di due mesi dall’ultimo appuntamento agonistico.