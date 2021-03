Bisceglie-Catania, probabili formazioni: emergenza a sinistra, Maldonado opzione in mezzo

Squalificato Pinto e assente ancora Zanchi per infortunio. Possibili opzioni Manneh, Albertini e Izco e sinistra. In difesa Giosa potrebbe avere un turno di stop, a vantaggio di Claiton. Chance per Rosaia a centrocampo?

La settimana più difficile. La sconfitta nel derby contro il Palermo e gli strascichi subiti, rischiano di rendere anonima la stagione fino al termine del campionato. Alle porte la gara contro il Bisceglie per dare una risposta o affondare definitivamente. Le tante gare ravvicinate non permtettono alla squadra di avere la giusta lucidità, anche la squalifica di Pinto acuisce l'emergenza, a cui si sommano le indisponibilità di Reginaldo, fuori dai convocati, e Volpe ancora non pervenuto dopo il mercato di Gennaio. Piccolo ancora indisponibile.

La presenza o meno di Maldonado potrebbe disporre il Catania in maniera diversa in occasione del match del "Gustavo Ventura". In caso di presenza in campo del regista a disposizione di Raffaele la squadra andrebbe in campo con un 3-5-2. A sinistra Manneh, Albertini o Izo le opzioni. In caso di assetto più offensivo è in lizza il 4-2-3-1 visto nela sfida contro la Ternana, con Russotto spostato sulla trequarti e l'utilizzo di Golfo e Manneh sugli esterni.

PROBABILE FORMAZIONE BISCEGLIE-CATANIA

Catania 3-5-2: Confente, Tonucci, Claiton (Giosa), Silvestri, Calapai, Welbeck, Maldonado, Rosaia, Manneh (Izco), Russotto, Sarao