Il pugile catanese Salvatore Cavallaro pronto per le Olimpiadi di Parigi 2024

E' scattato il conto alla rovescia del pugile catanese Salvatore Cavallaro in vista delle Olimpiadi di Parigi. Il suo sogno di partecipare alla manifestazione a cinque cerchi si è concretizzato l'anno scorso grazie al terzo posto conquistato ai Giochi Europei. Dopo tre bronzi continentali (2015, 2017 e 2022) e quello mondiale del 2021, tutti vinti nella categoria -75 kg, il 29enne campione etneo, che fa parte delle Fiamme Oro, andrà a caccia di una luccicante medaglia anche in Francia.

Dal 27 luglio al 10 agosto, i ring dell'Arena Paris Nord e dello Stade Roland Garros ospiteranno gli incontri di boxe, per un totale di tredici categorie di peso (sette maschili ed altrettante femminili). L'Italia potrà contare su otto atleti, il doppio rispetto a quelli che si erano qualificati per l'edizione di Tokyo 2020. Tra questi, Cavallaro, "Occhi di Tigre" è il suo soprannome, ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel torneo riservato agli -80 kg. Per riuscirci si sta allenando con massimale impegno, curando ogni minimo particolare.