Calcio a 5, la Meta Catania prende Dian Luka e conferma Tornatore

Colpo di mercato della Meta Catania, che per il prossimo campionato di serie A di calcio a 5 si è assicurata le prestazioni del brasiliano Barbieri Miotto Dian Luka. Una pedina di grande valore tecnico, un laterale offensivo di qualità. Per il giocatore classe 1990 parlano i gol e l’elevato rendimento delle passate stagioni. Lo scorso anno ha siglato 23 reti con il Real San Giuseppe e sono ben 73 i centri negli ultimi quattro tornei. Si tratta di un giocatore capace di essere decisivo e letale in fase realizzativa, come ha fatto indossando le maglie di Sandro Abate Avellino, Napoli e Real San Giuseppe.

Il club etneo ha blindato, inoltre, la porta. Dopo l’arrivo di Timm, ha confermato conferma tra i pali Seby Tornatore. Giocatore importante ormai icona della formazione catanese. Per Tornatore sarà la quinta stagione in rossazzurro e per il numero 12 l’occasione per continuare a dimostrare le sue qualità. Insomma fiducia, solidità e tanta voglia ancora di stupire per Tornatore pronto alla nuova sfida con la Meta Catania, pronto a mandare segnali per consolidare la fiducia del c.t. azzurro Bellarte.