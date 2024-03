Serie A, la Meta Catania deve accontentarsi del pareggio contro l'Ecocity Genzano

Meta Catania ed Ecocity Genzano hanno pareggiato 1-1 nello Sky Match ad alta quota, che ha chiuso la 26^ giornata del campionato di serie A di calcio a 5. Gara intensa e piacevole, dagli alti contenuti tecnici, con un finale un po’ nervoso e thrilling, senza vincitori né vinti. La Meta Catania parte a mille, come spesso capita al "PalaCatania" davanti ad una splendida cornice di pubblico. Un’occasione per parte: De Oliveira da due passi non trova il guizzo giusto, una spizzata di Anderson colpisce la parte alta della traversa. Poi inizia lo show dei Carmelo Musumeci, che è il migliore in campo. Suo fratello Gaetano costringe Mammarella a uno dei suoi tanti super interventi, in mezzo il palo di Silvestri. Lo strameritato gol dei rossazzurri arriva sul classico schema nato per lasciare Carmelo Musumeci in isolamento, lui si libera del suo marcatore e insacca la sfera per l’1-0 con cui si va al riposo.

L’Ecocity Genzano, priva di Angelini ma con Ranieri in panchina, cresce nella ripresa, approfitta di un fallo di Bocao (già ammonito) per pareggiare, in superiorità numerica, con un potente e preciso mancino di Bissoni. Accusato il colpo, gli etnei provano orgogliosamente a riportarsi in vantaggio, sostenuti da un tifo caloroso, ma sbattono ancora su Mammarella. La Meta, a meno di due minuti dal termine, incassa un altro rosso, quello di Salamone per intervento anti sportivo su De Oliveira. Minuti conclusivi concitati, gli ospiti tentano il colpaccio, Timm si oppone, però, con bravura ai loro tentativi e, così, il risultato non cambia più fino al suono della sirena.

Meta Catania-Ecocity Genzano 1-1 (1-0 p.t.)

Marcatori: 14’18” p.t. C. Musumeci, 10’03” s.t. Bissoni.

Meta Catania: Timm, Bocao, Salamone, Podda, Anderson, Manservigi, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, G. Musumeci, C. Musumeci, M. Musumeci. All. Juanra.

Ecocity Genzano: Mammarella, Bissoni, Pina, Fantecele, De Oliveira, Di Ponto, Osni Garcia, Romano, Gastaldo, Lo Cicero, Barra, Guedes. All. Ranieri.

Arbitri: Lacrimini di Città di Castello, Di Battista di Avezzano e Seminara di Palermo (cronometrista Certa di Marsala)

Note: sono stati espulsi a 9’37” s.t. Bocao per doppia ammonizione, a 18’01” s.t. Salamone.