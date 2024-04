Calcio a 5 serie A, la Meta Catania centra una vittoria tennistica contro Cosenza 

La Meta Catania non ha concesso repliche alla Pirossigeno Cosenza, imponendosi per 6 a 1 in casa nella 28^ giornata del campionato di serie A di calcio a 5. Mister Juanra ritrova i tanti squalificati e deve rinunciare soltanto ai convalescenti Tornatore e Pulvirenti. Partita inizialmente in equilibrio con gli ospiti che sbloccano il punteggio al 6'; a segno Carlitos. Il gol incassato scuote gli etnei, che alzano i giri del motore e ribaltano la situazione grazie alla rete di Carmelo Musumeci, spettacolare lo scambio con Podda, e al doppio Dian Luka, perfetto nell’approfittare degli errori commessi dagli avversari. Un 3-1 che taglia le gambe ai calabresi. La cattiveria e la transizione positiva nel recupero palla di Gaetano Musumeci e Anderson, i due pivot, regalano autostrada ancora a Carmelo Musumeci che sigla il 16esimo centro stagionale. Sul finire del tempo, ecco la realiazzazione Anderson vale da ipoteca sull'intera posta in palio.

Nella ripresa, massimo controllo della Meta Catania. Da segnalare, lo speaccolare 6-1 fimato da Salomone: cost to cost e sfera ancora in fondo al sacco. Vittoria netta, 49 punti in classifica, settimo risultato utile consecutivo, e ottavo brindisi al "PalaCatania" per un totale di 29 punti davanti ai propri tifosi in 13 gare disputate. Insomma una Meta Catania che affila le armi per giocarsi le proprie chance tricolori.

Meta Catania-Pirossigeno Catania 6-1 (5-1 p.t.)

Marcatori: 6’15” p.t.Carlitos (P), 6’50” G.Musumeci (M), 7’05” Dain Luka (M), 8’00” Dain Luka (M), 11’05” C.Musumeci (M), 19’00” Anderson (M), 18’00” Salamone (M)

Meta Catania: Timm, Bocao, Dian Luka, Podda, Anderson, Manservigi, Slivestri, Salamone, G.Musumeci, C.Musumeci, Cassarino, Di Conto. All. Calvo Rodrigues

Pirossigeno Cosenza: Del Ferraro, Marchio, Petry, Pelezinho, Poti, Marano, Adornato, Bavaresco, Pagliuso, Carlitos, Iaria, Camberi. All. Tuoto

Arbitri: Seminara di Tivoli e Romano di Nola (cronometrista Burletti di Palermo).