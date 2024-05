Presentata la Drago Acireale, nata dalla fusione tra Drago e Acireale C5

E' stata presentata la nuova Drago Acireale C5, nata dalla fusione tra Drago e Acireale C5. Nella Sala Conferenze del "PalaVolcan", erano presenti il patron dei granata Cristiano Ereddia, l'amministratore delegato Giuseppe Sardo, il direttore generale Pippo Vasta, il direttore dell'area tecnica Giuseppe Caruso, il dirigente Emanuele Maugeri e i direttori marketing e commerciale Maurizio Ciancio e Luccio Di Grazia. Ad illustrare la nuova realtà sportiva è stato Sardo: "Si tratta di un'unione tra una realtà longeva ed una giovane e vincente negli ultimi tre anni. La fusione è avvenuta non perché c'erano due progetti in difficoltà, ma nasce in virtù di un'unità di intenti ed di un fine comune: portare in alto Acireale. Uno dei pilastri della società sarà il settore giovanile Ci crediamo fortemente per creare un senso di appartenenza nei ragazzi e lo abbiamo affidato a Joselito D'Agostino".

Presente anche l'Amministrazione comunale acese con in testa il sindaco Roberto Barbagallo: "quello che sta accadendo è importante - da commentato il Primo cittadino -. Una sinergia economica ed umana, che può far crescere il movimento, soprattutto attraverso il vivaio. Sappiamo quali sono le condizioni delle strutture e vogliamo realizzare un altro palazzetto. Cercheremo di dotare la città di due impianti per dare più spazio allo sport nell’area del Tupparello". Molto emozionato il dg Vasta: "È sempre stato il mio sogno portare avanti un bel progetto di futsal ad Acireale. Mi ero ripromesso di unire le forze e devo dire che è stato facile, perché ho incontrato persone appassionate e competenti".