Calcio a 5 serie A, la Meta Catania va oltre le assenze e batte la Sandro Abate 

La Meta Catania ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, imponendosi in casa della Sandro Abate per 4 a 2 in quella che era, alla vigilia, considerata una sfida fondamentale per un posto nei playoff del campionato di serie A di calcio a 5. Nonostante le tante assenze, tra infortuni e squalifiche, la squadra etnea ha messo in cassaforte tre punti d'oro, che la proiettano al quinto posto a quota 38. Ospiti subito pericolosi con i tentativi di Podda, sempre elettrico negli ultimi metri, e Pulvirenti. L'errore commesso da Rocha consegna, però, la sfera all’isolato Wilde, che fredda Timm in uscita per il vantaggio dei campani. La risposta della formazione rossazzurra nel tiro secco di Salamone, ma il portiere è attento e respinge.Tocca al capitano Carmelo Musumeci alzare la pressione: prima esalta i riflessi dell’estremo biancoverde, poi anticipa Parisi e pareggia i conti. La Meta Catania non si ferma, andando alla ricerca del sorpasso, che arriva puntuale al 10', quando il solito Podda insacca la sfera dell'1-2. L'equilibrio viene ristabilito al 16' da Arillo, che centra il bersaglio grosso.

Anche nella ripresa, i siciliani mettono in campo applicazione, sacrificio e grinta. Rocha si riscatta, siglando il terzo gol dei rossazzurri. A metà del tempo, si susseguono le occasioni pericolose su entrambi i fronti. Di Luccio fallisce una ghiotta opportunità, tirando fuori da favorevole posizione, mentre, dall'altra parte, il palo nega il poker a Pulvirenti. Le parate di Timm su Ugherai e Wilde sono pazzesche, ma nulla in confronto al suo super intervento con il viso, che toglie la rete ai locali e, sulla successiva ripartenza, Pulvirenti chiude i conti a porta sguarnita. Sabato è in programma, infine, il match Meta Catania-Ciampino Futsal.

Sandro Abate-Meta Catania 2-4 (2-2 p.t.)

Marcatori: 4' Wilde; 9' C. Musumeci; 10' Podda; 16' Arillo; 4' st Rocha; 18' st Pulvirenti.

Sandro Abate: Parisi, Etzi, Joselito, Gui, Avellino, Vitiello, Ugherani, Abate, Wilde, Di Luccio, Venezia, Arillo. All. Basile

Meta Catania: Timm, Podda, C. Musumeci, Pulvirenti, Anderson, Manservigi, Rocha, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Cassarino. All. Calvo Rodrigues

Arbitri: Piccolo di Padova e Paverani di Roma (cronometrista: Romano di Nola).