La Meta Catania suona la "nona" sinfonia, battuta la capolista Olimpus Roma 

La Meta Catania ha battuto per 5 a 3 la capolista Olimpus Roma, assicurandosi, così, il quarto posto nella regular season del campionato di serie A di calcio a 5. Nono risultato utile consecutivo, ottenuto contro la "prima della classe" in un entusiasta PalaCatania. E’ stata la gara delle tante assenze, da una parte e dall’altra, ma con esordi da batticuore per i gemelli Giulio e Mario Musumeci, classe 2006, nati e cresciuti nel vivaio etneo.

Il capitano Carmelo Musumeci alza subito i giri del motore e, oltre alla rete che sblocca il punteggio, confeziona poi prestazione e assist. Il raddoppio di Dian Luka è una rasoiata sotto l’incrocio. I capitolini dimezzano le distanze con Fortino. Finale di tempo e inizio ripresa vedono come protagonista Michele Podda, autore di una doppietta. Sul 4-1 ancora Fortino va a segno, ma, quando gli ospiti producono lo sforzo maggiore per riportarsi in scia, Timm chiude i conti. Il portiere rossazzurro, che aveva preso il posto di Tornatore, intercetta un pallone e lo indirizza nel sacco. L'ultimo centro di Fortino, nel finale, serve soltnto a completare il tabellino. Nella sfida d'apertura dei playoff, la Meta Catania affronterà il Genzano.

Meta Catania-Olimpus Roma 5-3 (3-1 p.t.)

Marcatori: 4’05” p.t. C. Musumeci (M), 5’32” Dian Luka (M), 10’10” Fortino (O), 19’20” Podda (M), 1’25” s.t. Podda (M), 9’13 Fortino (O), 16’18” Timm (M), 18’10” Fortino (O).

Meta Catania: Tornatore, Podda, Silvestri, C. Musumeci, G. Musumeci, Timm, Manservigi, Dian Luka, Anderson, M. Musumeci, Di Conto, Giu. Musumeci All. Calvo Rodrigues.

Olimpus Roma: Rodriguez, Gabriel, Isgrò, Cutrupi, Fortino, Tres, Alciati, Borolo, Seferi, Biscossi, Cutruneo, Bianchetti All. D’Orto.