Meta Catania su di giri, vittoria in rimonta in casa dello Sporting Sala Consilina 

La Meta Catania ha conquistato la terza vittoria di fila nel campionato di serie A di calcio a 5, battendo in trasferta lo Sporting Sala Consilina per 5 a 3. In avvio di partita, i campani sbloccano il punteggio grazie al gol di Brunelli. Il capitano ospite Carmelo Musumeci ristabilisce la parità, ma due letali ripartenze portano i padroni di casa sull'illusorio 3-1. E' veemente la reazione degli etnei, sfortunati per i pali colpiti e d imprecisi nelle tante occasioni non finalizzate a dovere. Prima dell'intervallo, accorcia le distanze Rocha, pescato dall’asse Bocao-Carmelo Musumeci.

La ripresa si apre con il 3 a 3 firmato da Bocao: azione perfetta avviata da Timm, palleggiata da Musumeci, con il tiro cross di Dian Luka a determinare il tocco risolutivo del compagno. Al 9' il sorpasso è opera di Salomone, che insacca la sfera con una pregevole conclusione ad incrocuare. I locali, scossi dal ribaltone, provano a reagire, ma la difesa rossazzurra regge l'urto senza particolari patemi. Nel finale, chiude i conti Rocha, completando con la sua rete il tabellino del match. La sirena recita per la Meta Catania 44 punti in classifica e pressione sul terzo posto, occupato da Napoli e L84.

Sporting Sala Consilina-Meta Catania 3-5 (3-2 p.t.)

Marcatori: 2’29” p.t. Brunelli (S), 8’51” C. Musumeci (M), 10’11” Grasso (S), 14’45” Brunelli (S), 16’36” Rocha (M). 2’59” s.t. Bocao (M), 9’21” Salamone (M), 14’59” Rocha (M).

Sporting Sala Consilina: Fiuza, Grasso, Stigliano, Brunelli, Volonnino, Pozzo, Carducci, Arcidiacone, Zonta, Thorp, Salas, Cutrginelli. All. Oliva

Meta Catania: Timm, Podda, Silvestri, Pulvirenti, C. Musumeci, Manservigi, Rocha, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson. All. Juanra Calvo

Arbitri: Iannuzzi di Roma 1 e Seminara di Tivoli (cronometrista Dan Campanella di Venosa).