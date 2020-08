Calcio Catania, il giorno dell'iscrizione: Raffaele in pole per la panchina

Il Calcio Catania si appresta ad ufficializzare l'iscrizione al prossimo campionato. Una tappa importante per completare l'operazione di salvataggio della matricola, iniziata con l'acquisto del club etneo tramite procedura competitiva, nella giornata del 23 luglio, passaggio formalizzato poi il 24 luglio.

Nella giornata di ieri intanto un altro passaggio saliente si è concretizzato: il ritiro dell'istanza di fallimento, che pendeva sul Calcio Catania, da parte della Procura. In attesa di notizie ufficiali dal fronte iscrizione, è viva la questione allenatore dopo l'addio di Lucarelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maurizio Pellegrino, in attesa di vedere ufficializzata la carica di direttore generale, avrebbe individuato nel tecnico Giuseppe Raffaele il profilo giusto per aprire il nuovo corso rossoazzurro. Per il tecnico sarebbe pronto un contratto biennale.