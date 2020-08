Calcio Catania, Nico Le Mura nuovo amministratore unico

Riunita oggi nella sede sociale di Torre del Grifo, l’assemblea dei soci del Calcio Catania ha provveduto a nominare amministratore unico il dottor Nico Le Mura. La scelta dell’organo amministrativo in forma monocratica è naturalmente indotta dall’esigenza di semplificare i processi decisionali ed operativi in questa cruciale fase, caratterizzata dalla chiusura della procedura concordataria e dall’imminente scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato Serie C 2020/21. Entro la fine del mese, l’assemblea dei soci nominerà il Consiglio di Amministrazione, che svilupperà i piani strategici aziendali e sportivi in vista della prossima stagione.

