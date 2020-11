Calcio Catania, maxi squalifica per Raffaele: la decisione del giudice sportivo

Costa caro l'invasione di campo di Raffaele nel corso della gara tra Catania-Vibonese disputata allo stadio "Angelo Massimino". Il tecnico degli etnei ha interrotto un'azione in ripartenza della squadra ospite e che si stava svolgendo a pochi centimetri dall'area tecnica, mettendo un piede in campo. Cartellino rosso immediato da parte del direttore di gara e adesso anche maxi squalifica ufficializzata dal giudice sportivo. Sono 4 le giornate che il tecnico dei rossazzurri dovrà scontare per il gesto compiuto.

Questa la motivazione della decisone: "A gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione".