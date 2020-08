Calcio Catania, ufficiale il nuovo organigramma dell'area sanitaria

Il Calcio Catania rende nota la composizione dell’organigramma dell’area sanitaria per la stagione sportiva 2020/21. Responsabile sanitario sarà il dottor Mario Dottore, il coordinatore dell' area medica e riabilitazione il dottor Francesco Riso, fisiatra. Responsabile area Chirurgica e traumatologica sarà il dottor Arcangelo Russo.

Medici ortopedici, Gianluca Costa e Gianluca Zocco, medico sociale specialista in dermatologia il dottor Alfio Scudero, il medico sociale specialista in medicina interna sarà il dottor Alfio Russo, il medico sociale specialista in otorinolaringoiatria infine il dottor Alfio Azzolina.

Fisioterapisti: Andrea Calì (responsabile area), Massimiliano Alizzio, Alberto Palumbo, Daniele Torrisi. L’amministratore unico Nico Le Mura presenta così le nomine ufficiali: "Conferme, rientri e innesti contribuiscono a definire nel nostro club un comparto sanitario di primo rilievo, caratterizzato dall’eccellenza nei singoli settori. L’autorevolezza scientifica dei dirigenti dell’area e le competenze provate dal curriculum di ogni professionista consentono al Catania di sentirsi più forte e più sicuro anche sotto l’aspetto medico, che da sempre è la base per ogni attività sportiva. Valuteremo un ampliamento della struttura in funzione di eventuali ulteriori esigenze nell’ambito del settore giovanile. A tutti, buon lavoro"