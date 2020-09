Calcio Catania, presentazione maglie e sponsor: si avvicina esordio campionato

Il Catania si appresta a iniziare la nuova stagione di campionato. Come trapelato nella mattinata di oggi infatti domenica 27 settembre la squadra di mister Raffaele scenderà in campo contro la Paganese. In settimana si era parlato dello sciopero dell'Aic sul discorso legato alle liste dei giocatori di serie C, ma all'orizzonte si prospetta una soluzione che possa fare contenti tutti e il possibile allargamento a 24 giocatori tasserabili.

Intanto nella mattinata di oggi il Calcio Catania ha presentato le nuove maglie di gioco della stagione 2020/2021. E anche i vari sponsor. Tra questi: Super Conveniente del gruppo Arena, Grimaldi Lines, Pokay, Zito Caffè, Petrol Company, Tedesco impianti, Bacco, Spinella.

Prima maglia a tinte rossazzurre, indossata da Izco, seconda maglia, di colore bianco, indossata da Claiton, terza maglia, quella gialla, indossata da Reginaldo. Maglia dei portieri indossata da Santurro, novità anche sulla maglia 11.700 indossata invece da Tommaso Silvestri. Presente anche il direttore marketing e commerciale del Calcio Catania, Sergio Santagati che ha ringraziato gli sponsor: "Ci hanno sostenuto in un momento importante dopo che noi siamo riusciti a salvare la matricola e iscrivere la squadra al campionato di serie C"

Nel corso della conferenza l'amministratore unico del Calcio Catania, Nico Le Mura ha parlato di calciomercato: "Ancora due tre innesti in entrata" ha svelato ai giornalisti presenti. Di ieri la notizia dei 4 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Nazionale Federale. Verrà effettuato ricorso alla corte Federale d'Appello, come ribadito nella giornata di oggi.