Calcio Catania, ufficiale iscrizione al campionato di serie C

Il Calcio Catania è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di serie C. Si chiude il percorso di salvataggio della matricola 11700 iniziato tra le aule del tribunale fallimentare, passando per la cessione del club attraverso la procedura competitiva, e culminando con la supervisione da parte della Covisoc. Ad annunciare ufficialmente l'avvenuta iscrizione l'avvocato Giovanni Ferraù nel proprio profilo facebook. Un post che culmina in poche righe e volge uno sguardo al futuro: "Catania ufficialmente in Lega Pro. Adesso avanti. Noi siamo il Calcio Catania".

Futuro che vedrà l'inizio ufficiale del ritiro della squadra a Torre del Grifo tra la giornata del 17 e 18 agosto sotto la guida di Raffaele, la cui firma è attesa a breve. Tra nomi di calciomercato e lista di possibili conferme, la stagione sportiva del Calcio Catania può avere inizio, in quella che si preannuncia una serie C di livello, condita dal ritorno al derby siciliano contro il Palermo

Profonda soddisfazione anche da parte di uno dei protagonisti di questi mesi che hanno portato al traguardo scritto quest'oggi. Fabio Pagliara ha così commentato la notizia, utilizzando il proprio profilo social ufficiale: "L’obiettivo è far tornare in breve tempo il Catania ad essere una Società che non debba gioire per l’iscrizione al Campionato di C. Oggi, però, è un gran giorno, perché molti davano questa iscrizione come una cosa impossibile e avevano già intonato il “de profundis” e pubblicato "fake news". Siamo vivi, iscritti, e porteremo in campo undici leoni in maglia rossazzurra"