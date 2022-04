Al via a Kamarina il campionato regionale AICS Esordienti e Pulcini

E’ ormai tutto pronto per il Campionato Regionale AICS di calcio giovanile, che si svolgerà, da sabato a lunedì, all’Athena Resort di Kamarina, in provincia di Ragusa. Protagonisti della manifestazione saranno circa 150 ragazzi delle categorie Pulcini ed Esordienti, che difenderanno i colori di 12 società, tutte affiliate all’Associazione Italiana Cultura Sport, e rappresenteranno i comitati di: Ragusa, Catania, Messina, Enna ed Agrigento. Si confronteranno sui campi a 7, in erba naturale, della grande struttura turistica e ricettiva iblea. La formula del torneo prevede un’iniziale fase a gironi, ma, soprattutto, un elevato numero di partite da giocare per ogni formazione iscritta.

“Stiamo per partire con questo evento – dichiara soddisfatto il presidente dell’AICS Sicilia Lillo Margareci – rimettere in moto la macchina organizzativa, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è stato complicato, ma adesso non vediamo l’ora di goderci lo spettacolo. Sono certo che vivremo tre giornate intese dal punto di vista sportivo ed aggregativo. Per me conta poco l’aspetto agonistico, dovrà essere centrale, invece, il ritrovato entusiasmo dei bambini e la loro grande voglia di divertirsi. Mi fa molto piacere, infine, sapere che saranno presenti e mi affiancheranno i presidenti dei comitati provinciali partecipanti”.