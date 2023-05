L’Atletico 1994 si affida al direttore generale Graziano Strano

L’Atletico 1994 programma la prossima stagione dopo l’esaltante promozione in Eccellenza. Il club ha ufficializzato gli incarichi in due ruoli chiave dell'organigramma. Damiano Proto è stato confermato direttore sportivo, mentre il nuovo direttore generale è Graziano Strano, ex Real Siracusa Belvedere. Insieme avranno il difficile compito di allestire un organico competitivo per la massima categoria del calcio siciliano.

La dirigenza sta lavorando, intanto, anche per risolvere il problema legato al campo, come si legge in un post pubblicato, alcuni giorni fa, sulla pagina Facebook ufficiale degli etnei: “A cosa stiamo pensando? Proviamo a respirare profondamente, perché, dopo aver raggiunto con non pochi sacrifici l’Eccellenza, siamo di fronte all'atavico problema - tutto catanese – dell’impianto dove disputare le partite del prossimo campionato. Qualcuno a livello amministrativo darà una risposta al diritto di "esistere" delle altre realtà catanesi, importanti anche dal punto di vista sociale?” Novità sono attese in settimana.