Violenza nel calcio, il presidente Morgana: "LND Sicilia vicina al giovane arbitro malmenato a Mascalucia"

“Quello che è successo a Mascalucia, lunedì scorso, è un episodio vergognoso e indegno. la LND Sicilia è vicina al giovane arbitro malmenato al termine della partita. Come comitato siamo impegnati a 360 gradi nel contrasto a questi episodi di violenza che non devono e possono appartenere al mondo dello sport. Ringrazio il movimento arbitrale e sono vicino agli arbitri”.

Così il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana si è espresso in merito all’ultimo episodio di violenza registratosi nel comune etneo in una gara giovanile, esattamente del campionato Under 19. “Il nostro Comitato regionale - aggiunge Morgana - da anni si batte per fronteggiare il fenomeno della violenza sui campi. Abbiamo anche ideato il progetto ‘Uniti contro la violenza’ per costruire un calcio migliore. Invito tutti ad abbassare i toni e a ritornare a confronti leali e corretti. Ovviamente qualsiasi iniziativa tendente ad aggravare le pene nei confronti dei violenti ci trova d’accordo”.