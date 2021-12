Coppa Italia Dilettanti: il regolamento della fase nazionale per le squadre d’Eccellenza 

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna l’appuntamento con la Coppa Italia Dilettanti. Giunta alla 55^ edizione, la competizione, che mette di fronte le formazioni di Eccellenza che hanno trionfato in ambito regionale, inizierà, pandemia permettendo, la fase nazionale il prossimo 23 febbraio con gli ottavi di finale organizzati in triangolari, proseguirà dal 16 marzo al 6 aprile con i quarti e le semifinali (andata e ritorno) e terminerà il 20 aprile con la finalissima in programma al Centro di Formazione Federale “Bozzi” di Firenze.

In palio, oltre all’ambita promozione diretta in Serie D, il trofeo più longevo della LND. Già tre squadre hanno staccato il pass per la Fase Nazionale, la Virtus Bolzano nello spareggio CPA Trento/CPA Bolzano, il Brian Lignano per il Friuli Venezia Giulia e il Locri per la Calabria. Le altre Regioni dovranno eleggere le rispettive regine di Coppa entro il 10 febbraio.

LA FORMULA - Come consuetudine le 19 squadre qualificate per la fase nazionale sono state suddivise in tre triangolari e cinque accoppiamenti.

Triangolari

Gruppo A: Vincente Cr Liguria, Lombardia, Piemonte Valle D’Aosta

Gruppo B: Brian Lignano, Virtus Bolzano, Veneto

Gruppo G: Basilicata, Campania, Puglia

Chi vince la prima partita riposa nella seconda giornata. Il sorteggio determinerà chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Accoppiamenti

Gruppo C: Emilia Romagna, Toscana

Gruppo D: Marche, Umbria

Gruppo E: Lazio, Sardegna

Gruppo F: Abruzzo, Molise

Gruppo H: Locri, Sicilia

In caso di parità di punteggio al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente.

Le 8 vincenti si affronteranno poi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno dai quarti di finale in poi, con la finale prevista invece in gara unica. Se la squadra vincente la Coppa ha già acquisito la promozione in D al termine del campionato sarà la finalista a fare il salto di categoria. Se entrambe le finaliste hanno conquistato la promozione in campionato allora tramite sorteggio sarà individuata una delle semifinaliste che avrà diritto alla D. Infine, se anche la semifinalista sorteggiata ha già conquistato la categoria superiore per il piazzamento in campionato sarà l’altra semifinalista a salire in D.

IL PROGRAMMA

23 febbraio: 1^ fase triangolari – andata accoppiamenti

2 marzo: 2^ gara triangolari – ritorno accoppiamenti

9 marzo: 3^ gara triangolari

16/23 marzo: quarti di finale – andata/ritorno

30 marzo/6 aprile: semifinali – andata/ritorno

20 aprile: finale (da confermare)