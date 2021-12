Eccellenza, Acicatena eliminato dal Città di Taormina nei quarti di Coppa Italia

Ritmi bassi in avvio di gara, al 3’ Ginagò riceve da Urso e calcia al volo, palla alta di un soffio. Stessa azione, ma interpreti diversi al 20’: Angelo Strano crossa da sinistra e stavolta è Biondo a trovarsi libero sul secondo palo, ma il suo piatto si perde di poco a lato. Poche le emozioni, le difese controllano i due attacchi e il punteggio si sblocca al 33’ con una gemma personale di Famà che al volo dal limite fredda Castrianni dopo la corta respinta di Nicotra. Non accadrà altro, fatta eccezione per una punizione di Urso leggermente imprecisa.

La ripresa ricalca il copione del primo tempo e vive solo di un episodio: al 49’ Petrullo controlla una palla vagante e trova uno splendido rasoterra dal limite che bacia il palo e si insacca alle spalle di Castrianni. Un gran gol, il secondo in Coppa per il 2001 del Città di Taormina che di fatto chiude il discorso qualificazione e spegne gli ardori di una partita che viaggiava già su ritmi non esaltanti. Furnari ne approfitta per far rifiatare alcuni titolari e manda in campo Genovese, Puglia, Quintoni e nel finale anche il 2004 Francesco Augliera.

Acicatena-Città di Taormina 0-2

Marcatori: 33' pt Famà, 4' st Petrullo

Acicatena: Castrianni, M. Genovese (1' st Semprevivo), D. Trovato (11' st Zumbo), Carbonaro, Lucangeli, Nicotra, Giannetto, Tomarchio (13' st Leone), Kabangu (28' pt Rosalia), La Piana (29' st Brancato), Calì. All. Vittorio Jemma.

Città di Taormina: Cirnigliaro, Ginagò, Urso (12' st Puglia), Nicolosi, Trovato, Pantano, Petrullo (39' st Augliera), A. Strano (19' st Quintoni), Famà, Tonzuso, Biondo (11' st A. Genovese). All. Giuseppe Furnari.

Arbitro: Armenia di Ragusa (Fiore di Messina e Artellini di Ragusa).