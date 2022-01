Crescono le possibilità di una nuova sessione di mercato per i Dilettanti

C’è la concreta possibilità di una nuova sessione invernale di calciomercato per le società dilettantistiche. L’interessante proposta della LND è stata sottoposta, nei giorni scorsi, all’attenzione della FIGC ed intende ovviare agli evidenti problemi che i club hanno dovuto affrontare a causa della pandemia, in primis stop dei campionati e blocco dei calciatori non vaccinati.

La riapertura del mercato pare possa essere fissata per il 24 gennaio, a poco più di tre settimane, quindi, dalla chiusura della sessione invernale dei trasferimenti, che ha avuto luogo dall’1 al 30 dicembre 2021. Così com’è avvenuto già l’anno passato, si va prospettando un’ulteriore “finestra”, che agevolerebbe gli addetti ai lavori. In queste ore, dovrebbe esserci un confronto su questo tra il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina ed il commissario della LND Giancarlo Abete, e, tranne, sorprese dell’ultimo momento, è attesa la ratifica dell’importante novità.