Eccellenza, Angelo Bognanni è il nuovo allenatore del Città di Acicatena

Angelo Bognanni siederà domenica pomeriggio sulla panchina del Città di Acicatena nella partita in trasferta contro il Real Siracusa Belvedere, valida per la 13^ giornata del campionato di Eccellenza. Nonostante la giovane età, il neo tecnico catenota vanta esperienze di tutto rispetto. Ha guidato la GC Biaschesi, serie C Svizzera, con cui ha vinto il “Trofeo Blatter 2012”. Nella stagione 2013/14 ha allenato l'Atletico Gela, disputando un ottimo torneo, nelle annate seguenti ha raggiunto due salvezze in Promozione con l'Atletico Caltanissetta e con il Serradifalco.

Inoltre, nel 2016/2017 è stato responsabile tecnico dell’Udinese in Sicilia. Nella 2017/2018, alla guida del Geraci neopromosso in Eccellenza, ha disputato un campionato di alto livello, raggiungendo dodici risultati utili di fila e ottenendo l’imbattibilità della propria porta per 1086 minuti, stabilendo uno dei record regionali della categoria. Poi è stato alla Nissa: in Promozione da subentrato a dicembre, ha assunto l’incarico con la squadra in zona playout e l’ha portata in quella playoff prima del blocco per Covid. L’anno seguente, in Eccellenza, è arrivato alla semifinale playoff e al terzo anno è stato a lungo nelle posizioni di vertice della classifica, schierando una formazione giovane e con svariati under.