Eccellenza, l’Aci Sant’Antonio salterà domenica la sfida di Ragusa

Domenica non si disputerà il match Ragusa-Aci Sant’Antonio, valido per la settima giornata del campionato d’Eccellenza (girone B) perché con si presenterà la squadra ospite e di conseguenza quella iblea si assicurerà la vittoria a tavolino. Attraverso una nota ufficiale, è arrivata la resa del presidente dell’Aci Sant’Antonio Giuseppe Lamantia. Pubblichiamo, in forma integrale, la lettera che spiega i motivi del suo addio.

“Con grande dolore comunico che, per motivi personali, non potrò proseguire questo percorso con la squadra del mio cuore: l'Aci Sant'Antonio Calcio. Una decisione che mai avrei voluto prendere ma che è stata necessaria per i problemi personali che sto affrontando in questo periodo. Ringrazio tutti i dirigenti a partire dal dg Gabriele Orofino che tanto mi ha aiutato nel portare avanti questa società sacrificando gran parte del suo tempo per amore di questa squadra; grazie allo staff tecnico e ai calciatori che hanno fatto del loro meglio in una situazione non facile; ringrazio anche il nostro addetto stampa e i nostri fotografi per l'impegno e la passione profusa. Ci tengo a dire grazie all'amministrazione comunale e ai nostri sponsor che ci sono stati vicini in un periodo economicamente difficile per i motivi che tutti conosciamo. Ora la parte più difficile da scrivere: ai nostri tifosi grazie infinitamente per il vostro incessante supporto. Vi giuro che faccio fatica a comunicare questa decisione ma, purtroppo, mi sono trovato nelle condizioni di doverla prendere per i miei problemi personali.

Comunico, infine, che la squadra non si presenterà alla partita di domenica e che ascolterò eventuali proposte, chiaramente senza alcuna pretesa anzi cercherei io stesso di contribuire con le sponsorizzazioni già acquisite, per il titolo calcistico per il quale c'è pochissimo tempo per rilevarlo e salvare la matricola, dato che la squadra dovrà scendere nuovamente in campo mercoledì”.