Eccellenza, l’Acicatena cala il tris nel derby con l’Atletico Catania

L’Acicatena è tornato al successo dopo otto giornate, battendo per 3-0 l’Atletico Catania in un match che ha rispettato, quindi, i pronostici della vigilia. Catenoti subito all’attacco con la conclusione di Costa parata dal portiere. E’ il preludio al gol, realizzato da Calì, bravo nello scattare sul filo del fuorigioco e nel battere Crisafulli. Al 30’ i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma La Piana si fa intercettare un rigore da Crisafulli. Dopo due gol annullati, Costa sigla il 2-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa, il copione della gara non muta, nonostante la buona volontà dei ragazzi dell’Atletico Catania, che cercano delle sortite offensive, senza, però, mai impensierire la retroguardia avversaria. Al 30’ il tris firmato, da Bottino, che approfitta di un’incertezza del neo entrato Gangi per insaccare la sfera e chiudere i conti.

Acicatena-Atletico Catania 3-0

Marcatori: 4’ Calì; 44’ Costa; 30’ st Bottino.

Acicatena: Castrianni, Genovese, Rosalia (13’ st Trovato), Leone (6’ st Spataro), Lucangeli, Nicotra, La Piana (8’ st Santucho), Tomarchio, Costa, Calì, Barbagallo (15’ st Bottino). All. Jemma.

Atletico Catania: Crisafulli (1’ st Gangi), Spanò, Zuccarà, Cantarella, Ruscica, Messina, Blanco (30’ st Valenti), Caldarera, Spampinato (42’ st Napoli), Sciuto (45’ st Papale), Sferlazzo (27’ st Prato). All. Nastasi.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.