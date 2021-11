Eccellenza, super secondo tempo dell’Acicatena contro la Nebros 

Con una ripresa da incorniciare, l’Acicatena del mister Vittorio Jemma ha battuto per 3-0 la Nebros, puntellando, così, la propria posizione in classifica.

La fase di studio si prolunga più del solito e le squadre faticano a verticalizzare il gioco, preferendo affrontarsi principalmente nella zona nevralgica del campo. L’unico sussulto del tempo proprio allo scadere, quando, su azione d’angolo, Szerdi si coordina al volo impegnando severamente Caruso, che è straordinario nel respingere. Scampato il pericolo, i padroni di casa pigiano subito il piede sull’acceleratore nella ripresa, passando in vantaggio grazie al colpo di testa di Cortes, su assist di Tomarchio. Il raddoppio (16’) porta, invece, la firma di Kabangu, che, servito in profondità da Cortes, non concede repliche al neo entrato Scinaldi. Gli ospiti cercano orgogliosamente di dimezzare le distanze per rientrare in partita, ma trovano sulla loro strada l’ottimo Caruso, che nega il gol a Traviglia. Nel recupero, il tris su rigore di Cataruozzolo.

Acicatena-Nebros 3-0

Marcatori: 3’ st Cortes; 16’ st Kabangu; 47’ st Cataruozzolo (rig.)

Acicatena: Caruso, Nicotra, Rosalia (42’ st Bella), Zumbo, Pulvirenti, Semprevivo, Barbagallo, Tomarchio, Kabangu, La Piana (23’ st Cataruozzolo), Cortes (45’ st Genovese). A disp. Castrianni, Giannetto, Leone, Bonaventura, Platania e Carbonaro. All. Jemma.

Nebros: Lo Monaco (11’ st Scinaldi), Russo, Scaffidi, Dosso, Merlino (11’ st Giaimo), Tricamo, Albaqui, Scolaro, Fioretti, Traviglia, Szerdi. A disp. Arena, Genovese, Interdonato, Girbino, Saggio, Segreto e Monaco. All. Perdicucci.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.