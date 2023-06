L’Atletico 1994 ufficializza gli arrivi di mister Jemma e del laterale Urso

La “macchina organizzativa” dell’Atletico 1994 è operativa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Sulla panchina etnea siederà Vittorio Jemma, tecnico di provata esperienza e di grande serietà, che, nella scorsa stagione, ha guidato il Real Siracusa, sempre nella stessa categoria. Il nuovo allenatore, motivato ed entusiasta, ha già avuto un primo incontro con il direttore sportivo Damiano Proto per tracciare, in linea generale, la struttura dell’organico. E’ durato pochi giorni, invece, il rapporto tra il club e Graziano Strano, nel ruolo di direttore generale, per cui la dirigenza sta lavorando per affidare questo importante incarico ad un altro professionista di provate capacità.

Per quanto riguarda la rosa, è stato raggiunto l’accordo con Orazio Urso (classe 1991). Laterale sinistro, cresciuto nelle giovanili del Catania, ha poi vestito le maglie di: Marsala, Milazzo, Acireale, Taormina, Paternò, Giarre, Città di Taormina e Sicula Leonzio. Sono stati confermati, infine, il difensore Giuseppe D’Arrigo e il portiere Virgilio Vitale.