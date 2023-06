Eccellenza, Orofino nuovo direttore generale dell’Atletico 1994  

Tante le novità in casa Atletico 1994, ufficializzate nei primi giorni estivi. Gabriele Orofino è il nuovo direttore generale degli etnei. Sostenitore atletista già sin da piccolo, nella scorsa stagione è stato già all’interno dei quadri societari. Vanta un ottimo curriculum nonostante la giovane età e potrà fornire un prezioso contributo per il rafforzamento organizzativo del club.

In merito all’organico, sono stati confermati tre giocatori. Si tratta dei centrocampisti Salvo Zagami, Antonio Ranno e Loris Caruso. Zagami ha militato in serie D, Eccellenza e Promozione con le maglie di: Giarre, Modica, Leonzio, Licata, Paternò, Due Torri, Giardini e Sporting Taormina. Grande esperienza anche per il talentuoso Ranno, che ha vissuto ben otto stagioni in Eccellenza. Il 20enne Caruso è un elemento duttile, che si sa disimpegnare in diverse posizioni nella zona nevralgica del campo. E’ stata avviata, inoltre, una partnership con il Real Catania del presidente Massimo Ruisi, che verrà formalizzata con un allenamento congiunto tra formazioni under 19 (un vero e proprio stage, in realtà), in calendario mercoledì, alle ore 18, allo stadio “Zia Lisa”.