Eccellenza: l'Atletico Catania 1994 si accontenta di un punto contro la Messana

L'Atletico Catania 1994 non è andato oltre lo 0-0 nella partita contro la Messana, disputata allo stadio "Zia Lisa". Entrambe le squadre sono salite, così, a quota 3 punti in classifica. Gara equilibrata, poche occasioni da rete da una parte e dall’altra, peraltro arrivate tutte nel finale del match, e risultato che appare sostanzialmente giusto. Primo tempo di studio in una sfida maschia, ma corretta con tre ammoniti per parte.

I brividi, come detto, arrivano nello scorcio conclusivo dell'incontro. Messana vicina al vantaggio con Barbera, di poco impreciso, mentre l’Atletico risponde al 44’ con il palo colpito da Ilardi, in campo in avvio di ripresa al posto di Ranno, sul calibrato cross di Santapaola. Nel recupero, gli ospiti centrano la traversa con Sowe, su assist di testa di D’Amico (subentrati rispettivamente a Villareal e Cafarella). E' l’ultima emozione con l’arbitro di Torre del Greco Giosuè Ambrosino che, subito dopo, sancisce la fine delle ostilità.

Atletico Catania 1994-Messana 0-0

Atletico Catania 1994: Vitale, Spampinato, Zanella, Sakho (9’ st Maiorano), Giuffrida, La Cognata, Ranno (9’ st Ilardi), Tomarchio, Giannaula, Caruso, Zappalà (9’ st Finocchiaro). A disp.: Tomaselli, Cannella, Zagami, Mazzamuto, Orofino, Santapaola. All. Antonio Richichi.

Messana: Sanneh, Farfaglia, Pantano, Bonasera (38’ st Gennaro), Isaia, Ginagò, Barbera (47’ st Rol), Gargiulo (32’ st Viscuso), Villareal (20’ st Sowe), Misiti, Cafarella (34’ st D’Amico). A disp.: Lima, Arguello, D'Agostino, Foti. All. Giuseppe Chillè (Patti squalificato).

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco (Spanò e Totaro di Messina)

Note: sono stati ammoniti: Zanella, Ranno, Spampinato, Pantano, Misiti e D’Amico.