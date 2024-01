Eccellenza, l’Atletico Catania 1994 riparte con entusiasmo e tanti volti nuovi

L’Imesi Atletico Catania 1994 approccerà con rinnovato entusiasmo il girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La dirigenza etnea ha operato una rivoluzione a dicembre, inserendo in organico ben 14 giocatori. L’obiettivo dichiarato è invertire, prima possibile, la rotta per togliersi dalla zona pericolosa della classifica, che è molto corta con 7 formazioni racchiuse in 8 lunghezze, dal decimo al sedicesimo posto, per la precisione dalla Jonica a quota 18 alla Messana (10), che chiude il gruppo “a rischio”.

Attualmente la squadra giallorossoblù è penultima con 11 punti conquistati nelle 15 partite disputate ed il dato peggiore sono gli appena 7 gol realizzati (gli stessi della Messana). Nell’ultimo giorno del 2023, l’Atletico Catania 1994 ha svolto un allenamento condiviso sul campo dello Scordia (Prima Categoria). Si è trattato di un test importante anche per l'inserimento dei tanti nuovi acquisti. Risultato finale 3-0 con la doppietta di Diallo ed il centro di Leonardi. Martedì la compagine allenata da Natale Serafino riprenderà a lavorare allo stadio “Zia Lisa”.