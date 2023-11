Cambio sulla panchina dell’Atletico Catania 1994, Serafino è il nuovo tecnico

Nuovo cambio sulla panchina dell’Atletico Catania 1994. Dopo la pesante sconfitta (5-1) interna contro il Paternò, il tecnico Antonio Richichi ha lasciato l’incarico, dopo averlo assunto in estate al posto di Vittorio Jemma. “La sensibilità e il senso di appartenenza di Richichi lo hanno indirizzato verso la scelta delle dimissioni. – si legge nella nota Facebook del club -. La società atletista lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera calcistica”.

Trascorse alcune ore, la dirigenza ha reso noto il nome del sostituto. Si tratta di Natale Serafino, allenatore catanese che già ha diretto delle sedute al comunale Zia Lisa. E’ un mister esperto, che vanta esperienze di rilievo con Scordia, Carlentini e Leonzio. Esordirà sabato pomeriggio sul campo del Real Siracusa Belvedere. “Ringrazio la società, il patron ed il direttore sportivo Damiano Proto per avermi scelto e dato fiducia - ha dichiarato Serafino -. Arrivo qui con tantissimo entusiasmo, voglioso di far bene e consapevole di voler raggiungere un obiettivo importante, quello di mantenere la categoria”.