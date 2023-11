Eccellenza, l’Atletico Catania 1994 saluta i difensori La Cognata e Orofino

L’Atletico Catania ha mosso, domenica scorsa, la deficitaria classifica con lo 0-0 nel derby contro l’Fc Misterbianco, ma il punto conquistato ha lasciato la squadra etnea al penultimo posto, a quota 10, nel campionato di Eccellenza (girone B). Un bottino povero dopo 12 giornate, che hanno portato in dote una sola vittoria, 7 pareggi e 4 sconfitte. Per invertire la rotta la formazione affidata da due settimane a mister Natale Serafino ha ripreso con massimale impegno gli allenamenti al campo Comunale "Zia Lisa" per preparare, nel migliore dei modi, la difficile gara in trasferta contro la Jonica.

La dirigenza ha comunicato, intanto, con una nota sulla pagina Facebook, “che i calciatori Giovanni La Cognata e Salvatore Orofino lasciano il club. La società saluta i due difensori e li ringrazia per quanto fatto in questi mesi”. Possibile, quindi, un intervento sul mercato proprio in questo reoarto. Sarà a lungo indisponibile, invece, l’infortunato attaccante Francesco Ilardi.