Eccellenza, nulla da fare per l’Atletico Catania contro il Città di Taormina

La buona volontà non è bastata agli etnei per evitare la sconfitta (5-0) contro l’ambizioso squadra jonica, andata cinque volte a segno in 38'

La buona volontà non è bastata all’Atletico Catania per evitare la sconfitta (5-0) contro l’ambizioso Città di Taormina. Nota positiva per gli etnei aver finito la partita con la speranza di essere competitivi prima possibile.

Il Città di Taormina mette subito la partita sui binari giusti con l’uno-due confezionato nei primi otto minuti dalla punizione di Orazio Urso e dal tocco sottomisura di Saccullo su assist di Famà. Al 13’ Lo Re crossa da sinistra sul secondo palo per Nicolosi, che calcia al volo di prima intenzione e scheggia la traversa. Poco da raccontare, gli ospiti sfiorano il tris con Saccullo, Salvo Strano e Lo Re e la terza marcatura arriva puntuale al 28’ proprio con Salvo Strano, che segna da dentro l’area su assist di Nicolosi. Un minuto dopo poker degli ionici con Charlie Famà che insacca al volo di potenza il primo gol del suo campionato, su servizio di Urso. Al 38’ azione palla a terra del Città di Taormina che realizza lo 0-5: Saccullo di tacco fa filtrare per Salvo Strano che non sbaglia. Seconda doppietta stagionale per il 2002 di Lu Vito dopo quella rifilata alla Leonzio. Ripresa che offre poco sul piano della cronaca. Il Città di Taormina non affonda alla ricerca del sesto gol e ne approfitta per mettere in atto una sorta di prolungato allenamento basato sul possesso palla.

Atletico Catania-Città di Taormina 0-5

Marcatori: 7’ Urso, 8’ Saccullo, 27’ e 38’ S. Strano, 28’ Famà.

Atletico Catania: Grasso, Conti, Costanzo, Manola, Ruscica (1’ st Somma), Napoli, Mirone, Puccia, Coco, Cardomone, Cantarella.

Città di Taormina: Cirnigliaro, Nicolosi, Lo Re, Sardo (1’ st Caltabiano), Trovato, A. Strano, Urso, Mannino, Saccullo (1’ st Petrullo), S. Strano, Famà (1’ st D. Castorina). A disp.: Sanneh, Patanè, Pantano, Quintoni, Ancione, Ginagò. All.: Lu Vito.

Arbitro: Puglisi di Catania (Sorace e Debole di Catania).