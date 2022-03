Eccellenza, l’Atletico Catania si arrende alla vicecapolista Igea

L’Igea ha conquistato, come previsto, i tre punti contro l'Atletico Catania e continua a lottare per il primo posto nel girone B d’Eccellenza. La partita, disputata a Misterbianco, è stata vinta dai giallorossi con un “tennistico” 6-0, nonostante la buona volontà profusa dai giovani avversari.

Gli ospiti passano a condurre già al 4’, quando La Spada devia in rete un pallone proveniente da calcio d’angolo. Una decina di minuti dopo, Presti raddoppia con un preciso diagonale. A questo punto sale in cattedra Lucarelli, che realizza una doppietta di pregevole fattura tecnica. Nella ripresa, prevedibile girandola di sostituzioni su entrambi i fronti per dare la possibilità di giocare a tutti i disponibili. Igea altre due volte a bersaglio con Scolaro ed il neo entrato Stassi. L’Atletico Catania si vede, invece, negato il “gol della bandiera” dal palo, centrato dalla conclusione di Sciuto.

Atletico Catania-Igea 0-6

Marcatori: 4’ La Spada; 15’ Presti; 25’ e 34’ Lucarelli; 11’ st Scolaro; 45’ st Stassi.

Atletico Catania: Crisafulli (27’ st Gangi), Papale, Spanò, Ferraro (17’ st Sferlazzo), Zuccalà, Ruscica, Passini, Caldarera (13’ st Cardamone), Sciuto (28’ st Prato), Spampinato, Platania (28’ st Valenti). All. Nastasi.

Igea: Paterniti (40’ F. Bucolo), De Zan, Presti, Dall’Oglio (27’ st Stassi), Cassaro (17’ st De Marco), Franchina, Incatasciato, P. Bucolo, La Spada (3’ st Scolaro), Lucarelli (35’ Antonazzo), Sowe. All. Alizzi.

Arbitro: Matranga di Palermo.