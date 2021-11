Eccellenza, Atletico Catania sconfitto secondo pronostico dalla Jonica

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Catania

La buona volontà, che va sempre elogiata, dell’Atletico Catania non poteva assolutamente bastare contro la quotata Jonica, che si è imposta in trasferta per 5-0.

I santateresini sbloccano il punteggio già al 6’ grazie a Gallardo, che insacca la sfera sulla corta respinta del portiere. Ospiti più volte pericolosi, nonostante gli accorti tentativi difensivi dei rivali, che non riescono ad evitare il raddoppio al 29’, quando Aquino realizza con un preciso colpo di testa. Gli ospiti triplicano in apertura con Micoli ad inizio ripresa. Poker servito all’11’ da Gallardo, lesto nel ribadire in rete il pallone precedentemente respinto dalla traversa. La quinta marcatura della Jonica porta la firma di La Place, che realizza con un imparabile tiro a giro. Nell’accademico finale, i padroni di casa cercano delle orgogliose sortite offensive, senza ricavare, però, alcun fattivo beneficio.

Atletico Catania-Jonica 0-5

Marcatori: 6’ e 11’ st Gallardo; 29’ Aquino; 3’ st Micoli; 22’ st La Place.

Atletico Catania: Crisafulli, Papale (8’ st Di Mauro) Spano, Cantarella, Ruscica, Zuccarà, Prato, Caldarera, (1’ st Cardamone), Sciuto (23’ st Cantarella), Sferlazza (32’ st Napoli), Blanco (20’ Puccia).

Jonica: Romano (23’ st Bartolotta), Savoca, Chimentao (1’ st Lanza), Tabarez, Aquino, Lucero, Esposito (11’ st Branca), Pappalardo, Micoli (20’ st Maccarrone), La Place (32’ st Santoro), Gallardo. All. Campo.

Arbitro: Milone di Barcellona P.G.