Eccellenza: l’Atletico 1994 non va oltre il pareggio contro la Leonzio

Reti inviolate nel match Atletico Catania 1994-Leonzio, disputato sul terreno dello stadio “Zia Lisa”. Ospiti in avanti ad inizio partita con il diagonale di Ricca intercettato dal portiere. Sull’altro fronte termina a lato il tentativo da lontano di La Cognata. Al 30’ la punizione battuta da Santapaola sfiora il bersaglio. Gara giocata prevalentemente a centrocampo tra due squadre che non intendono sbilanciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze degli avversari.

In avvio di ripresa, un’occasione per parte, ma senza effetti concreti. Non accade quasi nulla fino ai minuti conclusivi, quando la conclusione del volenteroso Santapaola termina di poco sul fondo. Nel recupero, Vitale si salva sul tentativo di Ricca, mentre il calcio piazzato di Sakho pecca della necessaria mira. Espulsi, infine, Giannaula e La Place, che lasciano, così, i loro compagini in dieci unità.

Atletico Catania 1994-Leonzio 0-0

Atletico 1994: Vitale, Zanella, Orofino, Tomarchio, Giuffrida, La Cognata, Ranno (26’ st Zappalà), Maiorano, Giannaula, Sakho, Santapaola. A disp.: Tomaselli, Cannella, Truscello, Mazzamuto, Caruso, Finocchiaro, Spampinato, Zagami. All. Richichi.

Leonzio: Cirnigliano, Llama (31’ st Midolo), Juculano, Strano (29’ st Lamega), Tornatore, Trovato, Puccio, Sangiorgio (45’ st Mascara), Famà, Ricca (27’ st Ricceri), La Place. A disp.: Di Benedetto, Lanza, Mangiameli, Fiorentino, Russo. All. Sequenzia.

Arbitro: Lo Presti di Messina.

Note: espulsi Giannaula e La Place.