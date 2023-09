Eccellenza, l'Atletico Catania 1994 blinda la difesa con il centrale La Cognata

Messo in archivio il pareggio (1-1) contro la Rocca Acquedolcese nella giornata d'apertura del campionato di Eccellenza, l'Imesi Atletico Catania 1994 si è rinforzato con l'arrivo del 31enne difensore centrale Giovanni La Cognata, che nelle due ultime stagioni ha giocato con il Modica. Nato a Licata, ha vestito anche le maglie di: Licata, Gela, Casteltermini, Raffadali, Virtus Ispica e Mazarese.

Lo staff tecnico ha dovuto fare i conti, ad inizio settimana, con l'infermeria. Il centrocampista Stefano Maiorano, uscito prima della fine della gara d'esordio, ha un leggero risentimento muscolare, quindi la sua sostituzione è stata eseguita solamente in via precauzionale. Giovedì verrà effettuata l'ecografia per capire le condizioni dell'altro infortunato, Giovanni Spampinato, fermatosi durante il riscaldamento. Giuseppe D'Arrigo dovrà sostenere, invece, lunedì prossimo un intervento per risolvere il problema che lo tiene lontano dal campo dalla preparazione.