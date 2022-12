Eccellenza, primo brindisi stagionale del Città di Acicatena

Prima vittoria in campionato per il Città di Acicatena, che ha interrotto la striscia negativa di nove sconfitte superando 1-0, al "Polivalente", la Nebros. Ospiti pericolosi, in avvio di match, con Carrello, che dalla sinistra si accentra, supera Sardo e cerca il tiro a giro, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Risposta catenota: Paterniti e Sciotto non si capiscono col difensore che rilancia invece di lasciare la sfera al portiere, prova ad approfittarne Petrullo con un pallonetto dalla lunga distanza, fuori bersaglio. Ancora insidiosi i padroni di casa al 42', quando Nino Caruso verticalizza per Bottino, il 9 biancorosso scaglia il mancino da posizione defilata col pallone che si perde sopra la traversa.

In apertura di ripresa, chance per la squadra allenata da Angelo Bognanni, sprecata da Barbagallo, il cui tentativo da favorevole posizione viene bloccato da Paterniti. Al 20’ il Città di Acicatena passa in vantaggio grazie al gol di Simone Caruso, su sponda dell’onnipresente Barbagallo. La Nebros si proietta in avanti alla ricerca del pareggio, andandoci vicino, nel finale, con Carrello, che, servito dal tacco volante di Camarà, conclude incredibilmente a lato.

Città di Acicatena-Nebros 1-0

Marcatore: 20’ st S. Caruso.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella, Mazzeo, Petrullo, Pennisi, Sardo, Barbagallo, Marrone, Bottino (33’ st Costa), N. Caruso, S. Caruso (49’ st Nicosia). A disp.: Valastro, Carcagnolo, Ciraldo, Cucuccio, Furnari, Giannetto, Giuffrida. All. Angelo Bognanni.

Nebros: Paterniti, Giaimo (40’ st Terranova), Cardella, Monaco, Sciotto, Cassaro, Carrello, Pontini (36’ st Sammouidi), Segreto, Camarà, Ricciardello (21’ st La Spada). A disp.: Scinaldi, Pintaudi, Sidoti, Vito, Maniaci. All. Giuseppe Perdicucci.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta.