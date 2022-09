Eccellenza, il Città di Acicatena deve accontentarsi contro il Palazzolo

Pareggio a reti inviolate tra Città di Acicatena e Palazzolo nella 3^ giornata del campionato di Eccellenza. Iniziano meglio i padroni di casa, vicini al vantaggio con Simone Caruso, che approfitta di un'incomprensione tra portiere e difensore infilandosi tra di loro, ma la sua conclusione viene respinta dal ritorno di Martinez. Pochi istanti dopo, lo stesso Caruso si sposta sulla destra crossa per Aleo, sponda di petto per l'accorrente Mazzeo, il cui tiro finisce di poco a lato. Momento propizio per i catenoti, che sfiorano l'1-0: traversone di Patanè dalla sinistra per la deviazione aerea di Petrullo, la sfera tocca il palo esterno ed esce sul fondo.

Nella ripresa, mister Lu Vito fa subito debuttare il neo arrivato De Vries. Petrullo ha una buona occasione, ma il tentativo termina alto sopra la traversa. Gli ospiti si fanno vedere in attacco al 40’: punizione di Cirelli, colpo di testa di De Souza con la sfera che finisce fuori. Ultima opportunità per i locali su azione d’angolo con Simone Caruso che non inquadra la porta da favorevole posizione.

Città di Acicatena-Palazzolo 0-0

Città di Acicatena: Nicotra, Zanella (47’ st Solimene), Carcagnolo, N. Caruso, Sardo, Patanè, Barbagallo, Mazzeo, Aleo (1’ st De Vries), Petrullo (30’ st Bottino), S. Caruso. A disp.: Valastro, Malfitana, Ciraldo, Furnari, Cuccuccio, Nicosia. All. Eugenio Lu Vito.

Palazzolo: Martinez, Menta, Castrovilli, Perianez, Salemi, Soilihi, Cirelli (44’ st Gasperini), Procida (46’ st Di Pietro), De Souza, Depetris (30’ st Alemanno), Ondo. A disp.: Sortino, Giardina, Cinquegrano, Infantino, De Michino, Leone. All. Giuseppe Matarazzo.

Arbitro: La Paglia di Enna.