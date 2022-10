Eccellenza, il Città di Acicatena cerca la scossa contro la RoccAcquedolcese

Vigilia del match contro la RoccAcquedolcese in casa Città di Acicatena; la sfida si disputerà domenica allo stadio polivalente con inizio alle ore 15.30. Il tecnico catenoto Eugenio Lu Vito presenta, così, la partita, partendo dal pareggio di Milazzo. "Io e i ragazzi ci siamo imposti di voltare immediatamente pagina e concentrarci sulla nostra crescita, preparando al meglio questa importantissima gara interna. Sarà una partita veramente tosta contro un avversario, che verrà qui con la voglia di rifarsi della sconfitta incassata contro la Nuova Igea, ma che fino ad allora era primo in classifica, a pari punti con altre big. Dobbiamo capire che questi 90 minuti rappresentano un’occasione da sfruttare per dimostrare il nostro valore, chi siamo e cosa vogliamo fare. I ragazzi devono pensare soltanto ad uscire dal campo da vincenti. Loro sanno cosa intendo dire".

La società ha comunicato, in settimana, di aver affidato l'incarico di direttore generale a Napoleone Fichera, vero e proprio veterano nel mondo del calcio dilettantistico, avendo maturato svariate esperienze in carriera, fra le quali quelle di: Biancavilla, Giarre, Fiumefreddo, Giardini Naxos, Ramacca, Calatabiano, Francavilla, Valverde e anche Acicatena.