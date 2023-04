Eccellenza, la stagione del Città di Acicatena termina con un pareggio

E’ terminata con un pareggio (1-1) la deludente stagione del Città di Acicatena. Pronti via e Santa Croce in vantaggio grazie a Celestre, che approfitta di una scivolata di Pennisi, a causa del terreno bagnato dalla pioggia, e si invola verso la porta, trafiggendo Spina. Ancora Celestre pericoloso al 19', quando in mischia da corner soltanto una grande parata di Spina gli nega la gioia del raddoppio. Evitato lo 0-2, sale di rendimento la squadra catenota, che sfiora, poco dopo, il pareggio con capitan Caruso, la cui conclusione si perde di sopra l'incrocio. Ci prova su punizione dai trenta metri Leonardi, ma Sisino fa buona guardia. Nicosia riceve poi il pallone e crossa di prima intenzione per Costa, il cui colpo di testa debole viene bloccato dal portiere.

Nella ripresa, Simone Caruso, entrato al posto di Costa, trova con un assist morbido Leonardi dentro l'area, ma il suo tentativo è preda di Sisino. I padroni di casa prendono il comando delle operazioni e al 25’ impattano: Sgroi lancia Simone Caruso, rasoterra all'indietro per Leonardi, che gonfia la rete. Una chance per parte nel finale. Solimene non trova lo specchio da buona posizione, mentre la bordata dalla distanza di Napolitano viene respinta dall'attento Spina.

Città di Acicatena-Santa Croce 1-1

Marcatori: 3’ Celestre; 25’ st Leonardi.

Città di Acicatena: Spina, Zanella (1’ st Sgroi), Cerra (13’ st Petrullo), Mazzeo, Talotta, Pennisi, Marrone (27’ st Veca), Nicosia, Costa (41’ S. Caruso), N. Caruso (21’ st Solimene), Leonardi. A disp.: Ligotta, Furnari, Cardella, Strano. All. Angelo Bognanni.

Santa Croce: Sisino, Di Perna, Restivo (8’ st Napolitano), Mare, Reale (6’ st Mancuso), Pisciotta, G. Nunes (1’ st Greco), Ruffino, Celestre, N. Nunes, Enrici (4’ st Pitanza). A disp.: Alcaraz, Di Nora, Cortes. All. Gaetano Lucenti.

Arbitro: Mandracchia di Agrigento.