Eccellenza, Siracusa troppo forte per il Città di Acicatena

Il Città di Acicatena è stato battuto 5-0 in casa dal Siracusa, che ha confermato, così, di possedere qualità da categoria superiore. Gli ospiti cercano di fare la voce grossa già a inizio partita con una ghiotta chance per Ficarrotta, che conclude alto da favorevole posizione. I ritmi si abbassano e le occasioni latitano fino al 29’, quando Ficarrotta supera in velocità Mazzeo sulla sinistra e mette al centro per Savasta, il cui tiro viene respinto col piede da Tomaselli, Iraci realizza da zero metri. Quattro minuti dopo, lo stesso Iraci raddoppia con un perentorio colpo di testa su angolo battuto da Ficarrotta.

Nella ripresa, i catenoti provano a dimezzare le distanze. Piazzato di Petrullo, prolunga Spampinato verso il secondo palo, dove lo stacco di Costa finisce sull’esterno della rete. Sul corner di Petrullo, Talotta può indirizzare indisturbato la sfera, ma non inquadra il bersaglio grosso. Sull'altro fronte, Savasta cala, invece, il tris al 21' con una precisa girata aerea. Spettacolare la botta al volo da lontano di Ficarotta, che vale il poker. Il Città di Acicatena spreca alcune opportunità, mentre Palermo impingua ulteriormente il bottino su assist di Maimone.

Città di Acicatena-Siracusa 0-5

Marcatori: 29’ e 33’ Iraci; 21’ st Savasta; 26’ st Ficarrotta; 36’ st Palermo.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella (29’ st Sgroi), Mazzeo, Ciraldo (33’ st Cardella), Talotta, Spampinato, Petrullo (37’ st Furnari), S. Caruso, Costa (25’ st Veca), N. Caruso (1’ st Solimene), Leonardi. A disp: Sabini, Cerra, Nicosia, Strano. All. Angelo Bognanni.

Siracusa: Lumia, Ababei (25’ st Morana), Maimone, Palmisano, Porcaro, Pettinato, Palermo, Giordano (19’ st Privitera), Iraci (19’ st Belluso), Ficarrotta (27’ st Camara), Savasta (27’ st Arquin). A disp: Genovese, Cianci, Manservigi, Greco. All. Gaspare Cacciola.

Arbitro: Schifone di Taranto (Fraggetta e Pennisi di Catania).