Eccellenza, il Città di Acicatena conferma la fiducia al tecnico Lu Vito

Nonostante un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, il Città di Acicatena, ultimo in classifica con 4 punti all’attivo, insieme allo Sport Club Palazzolo, ha confermato la fiducia al tecnico Eugenio Lu Vito. La sua posizione era apparsa in bilico dopo la sconfitta per 2-0 incassata dai catenoti sul campo della Virtus Ispica.

“In seguito ad un confronto tra la società e lo staff tecnico, l’ACD Città di Acicatena conferma la più totale fiducia nei confronti dell’allenatore Eugenio Lu Vito e del suo staff – si legge nella nota pubblicata sulla pagina facebook -. Il club ritiene Lu Vito uno dei migliori tecnici in circolazione per la dedizione e l’abnegazione nel suo lavoro, soprattutto per la crescita dei giovani, qualità ritenuta fondamentale dal club per i suoi progetti futuri e sulla quale ha sempre avuto e avrà la ferma volontà di investire. Allo stesso tempo, l’ACD Città di Acicatena ha deciso di operare cambiamenti sul fronte dirigenziale, che a breve renderà noti”.