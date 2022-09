Eccellenza, Città di Acicatena chiamato a risolvere il problema del gol

Il Città di Acicatena cerca di risolvere il problema del gol, che lo ha riguardato da vicino nell’inizio del campionato di Eccellenza. Lo 0-0 interno contro il Palazzolo ha lasciato l’amaro in bocca per la mole di gioco prodotta e le tante occasioni non concretizzate, come traspare dalle parole del tecnico Eugenio Lu Vito: “Com’è vero che abbiamo la migliore difesa del torneo, è nostro pure il peggiore attacco. Dobbiamo finalizzare di più e lavoreremo su questo aspetto per migliorare, perché se non si segna un gol più degli avversari è impossibile vincere le partite”.

Proprio per rinforzare il reparto offensivo, la dirigenza catenota ha ufficializzato l’arrivo dell’olandese Noa De Vries. Nato l’1 giugno 2002 a Landsmeer, vicino Amsterdam, il giocatore approda in Italia attraverso l’Accademia Progress Cantera. Si tratta di un attaccante dotato di fisicità e velocità, qualità ormai molto ricercate nei centravanti moderni. De Vries ha già debuttato domenica scorsa, entrando a match in corso.