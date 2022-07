Eccellenza, Eugenio Lu Vito tecnico nel nuovo Città di Acicatena

Prende forma il progetto del Città di Acicatena, come dichiara il direttore sportivo Nino Marchetti: “Affronteremo un campionato di Eccellenza che si prospetta molto competitivo e difficile con squadre di alto livello come Siracusa, Igea e Taormina, fra le altre. Noi daremo battaglia in ogni partita, cercando di dare sempre il massimo.” La panchina del Città di Acicatena è stata affidata ad Eugenio Lu Vito, reduce dall’esperienza a Taormina della passata stagione:

“Un allenatore esperto e competente, che crede tanto nella nostra idea di realizzare un mix di giocatori d’esperienza e giovani con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Proprio i giovani saranno al centro di questa società - prosegue il ds - dato che il nostro club parteciperà ai campionati provinciali under 15 e under 17, oltre a quello Juniores.” Chiosa, infine, sulla situazione venutasi a creare con i tifosi: “Hanno preso la decisione di staccarsi dalla dirigenza e tenersi il marchio Acicatena Calcio 1973, che, quindi, è una cosa totalmente distinta dal Città di Acicatena, ci tengo a sottolinearlo. Comunque, con i sostenitori non ho nessun problema e hanno tutto il diritto di agire come reputano meglio per loro.”